Detenida una mujer como presunta responsable del homicidio de un hombre en Usera

La primera detención se produjo el mismo día de los hechos, cuando se arrestó a un hombre de 68 años como presunto autor del delito. El varón de 68 años fue quien avisó a las autoridades policiales de que su amigo, que era el hombre que perdió la vida aquel día, había sido apuñalado. Cuando llegó el personal médico, ya era demasiado tarde. Se intentó realizar una primera asistencia sanitaria; sin embargo, en el proceso murió desangrado debido a la gran cantidad de sangre que había perdido antes de que llegaran los servicios de emergencia.