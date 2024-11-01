Detenida una mujer por el asesinato de su pareja en Salt

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 31 años por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Salt (Girona) este lunes por la tarde. El crimen se ha producido, según las primeras informaciones, en un garaje de la calle Doctor Ferrán de esta localidad vecina de la capital gerundense. La detención tuvo lugar en torno a las 15:55 horas del lunes, cuando una mujer se presentó en dependencias policiales para informar de que había matado a su pareja en el domicilio de ambos y, tras desplazarse agentes de la policía ...