Detenida una mujer por el asesinato de su pareja en Salt

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 31 años por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Salt (Girona) este lunes por la tarde. El crimen se ha producido, según las primeras informaciones, en un garaje de la calle Doctor Ferrán de esta localidad vecina de la capital gerundense. La detención tuvo lugar en torno a las 15:55 horas del lunes, cuando una mujer se presentó en dependencias policiales para informar de que había matado a su pareja en el domicilio de ambos y, tras desplazarse agentes de la policía ...
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Será una víctima de violencia de género???
Estará trastornada???
Tendrá una pena similar a la que tendría si cambiamos los géneros??
Saldrá algún político, muy compungido a condenar este acto?
Abrirá noticiarios?
Saldrán las feministas a la calle a llorar la muerte de la víctima?
El motivo del asesinato será por los motivos comunes en el ámbito de pareja o será por ser hombre???
Se crearán observatorios y demás chiringuitos???
Anda y a la mierda ya!!!
Es lo que tiene la igualdad...
Y eso encima va contra el convenio de Estambul, que usa tú definición...
Pues eso, la ley ha de ser iguales para todos. Y quien la hace lo pague. Independientemente de los genitales que tenga.
Lo lamentable es que no veas la desigualdad y la defiendas. Aquí nadie quiere la violencia, venga de donde venga. Lo que sí quiere es poder defenderse en igualdad de condiciones. Cosa que a día de hoy no ocurre.
Estáis deseando que una mujer mate a un hombre para hacer mofa sobre la violencia de género o me lo parece a mi?
Qué tenéis en la cabeza? serrín? un tercio de odio y dos de amargura? Os gustan los asesinatos? los disfrutáis? esperáis la muerte de alguien para venir aquí a sacar vuestros argumentos de mierda?
?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿
Estáis muy mal eh. Mucho. Completamente podridos por dentro. No os dais cuenta de que son vidas? tanto la de los hombres como la de las mujeres asesinados y asesinadas por sus parejas.
Si no sabes contar ni con los dedos de las manos no es mi problema, pero el número de mujeres y sus hijos asesinados por sus parejas y exparejas es muy alarmante, pero mucho, en comparación con los hombres asesinados por sus parejas.
Y parece que estéis deseando que muera un hombre asesinado para soltar vuestra bazofia cuñadada de turno como si estuvieseis diciendo algo """"""""inteligente"""""""""".
Absolutamente lamentable, de una podredumbre mental impresionante.
Si necesitas mentir y calumniar a otro para mirarle por encima del hombro eres una mierda de persona. Pero como una montaña de mierda.
La gente normal critica estas noticias porque es consciente del doble rasero dependiendo de quién sea el (presunto) asesino. Pero tú en cambio vienes sólo como un bulldozer a meter mierda por un tubo ignorando que ha muerto una persona, porque la asesina es mujer y necesita tu protección.
Si no recuerdo mal me tenías en ignore pero puede que me equivoque, aún así voy a intentar contestarte a la vez que te reporto.
Segundo, creo que es evidente que hay una desigualdad ante la ley que es bastante vergonzosa. Y sí, la gente está un poco cansada de eso. Es más, incluso la hay entre parejas del mismo sexo.
Si eso te sienta mal, lo siento. Pero la verdad es la verdad la diga Agamenon o su porquero.
Con que me pongas número de mujeres y niños asesinadas por sus parejas y número de hombres e hijos asesinados por sus parejas tan solo en lo que llevamos de año ya te ridiculizaría.
Si sumamos los últimos 10 años no solo te ridiculizaría sino que te espantaría.
Lamentable, de verdad, muy lamentable. Pero bueno, las tonterías que soltáis solo os las creéis vosotros. Luego está el mundo real, que es mucho más cruel y en donde las mujeres mueren asesinadas. Deseo que no acabes conociendo a ninguna.
De momento hay secreto de sumario, y nadie siquiera menciona "violencia de género" en la noticia.