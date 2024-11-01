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Las detenciones por el fraude de los biocombustibles y el 'aceite de palma disfrazado' podrían cambiar la política europea sobre 'combustibles avanzados'

Las detenciones por el fraude de los biocombustibles y el 'aceite de palma disfrazado' podrían cambiar la política europea sobre 'combustibles avanzados'

Las detenciones están vinculadas a una investigación sobre el uso fraudulento de subproductos del aceite de palma, en concreto residuos como el POME (efluente de molino de aceite de palma), que habrían sido “disfrazados” para cumplir con los criterios europeos de sostenibilidad. Este tipo de materias primas tiene un estatus de privilegio en la normativa de la Unión Europea, porque los biocombustibles producidos a partir de residuos cuentan doble a la hora de cumplir los objetivos renovables...

| etiquetas: detenciones , fraude , biocombustibles , aceite , palma , disfrazado
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2 comentarios
7 2 0 K 98 actualidad
#2 Pitchford
Los biocombustibles de origen aceite vegetal han sido un pufo desde el primer día, con desforestación y mayores emisiones de CO2 que el diesel..
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Harkon #1 Harkon *
Todavía me acuerdo del video de aquel que decía que era ingeniero (o puesto similar) en una planta de una conocida marca Europea de coches, que decía que el futuro iban a ser los biocombustibles xD
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menéame