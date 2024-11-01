La detención preventiva de Rima Hassan: cómo la policía siguió los pasos de la eurodiputada [FRA]

Objeto de una investigación por apología del terrorismo iniciada el 27 de marzo de 2026, la eurodiputada de LFI se ha enfrentado a un despliegue desmesurado de recursos policiales. Se ha rastreado su línea telefónica para registrar todos sus desplazamientos desde el 1 de enero. «No hay justificación alguna para estas medidas», se indigna su abogado. Se ha geolocalizado su teléfono, se han rastreado todos sus desplazamientos realizados mucho antes de la apertura de la investigación y se han consultado varios archivos, a pesar de su condición de