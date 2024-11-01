La detención preventiva de Rima Hassan: cómo la policía siguió los pasos de la eurodiputada [FRA]

Objeto de una investigación por apología del terrorismo iniciada el 27 de marzo de 2026, la eurodiputada de LFI se ha enfrentado a un despliegue desmesurado de recursos policiales. Se ha rastreado su línea telefónica para registrar todos sus desplazamientos desde el 1 de enero. «No hay justificación alguna para estas medidas», se indigna su abogado. Se ha geolocalizado su teléfono, se han rastreado todos sus desplazamientos realizados mucho antes de la apertura de la investigación y se han consultado varios archivos, a pesar de su condición de
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Mediapart revela que los servicios del Sr. Nunez organizaron la vigilancia de Rima Hassan, en particular rastreando su línea telefónica.
Todos sus desplazamientos eran registrados.
La agencia Europol, Air France, la SNCF: todos los medios fueron desplegados para recopilar información en su contra.
Por orden, en Francia, ahora se persigue a elegidos de la oposición con todos los medios de la policía. Métodos de un Estado policial, no de una democracia.
Lo que era una operación sucia se convierte en un escándalo de Estado. Los responsables deben explicarse, empezando por los ministros.
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