Detectan retrasos del desarrollo cerebral en niños infectados por la covid en el embarazo

Las niñas y niños de 5 años que contrajeron el virus de la covid-19 en el embarazo de sus madres (de forma congénita) y antes de las primeras vacunas de la pandemia presentan un aumento del 10 por ciento en los casos de retraso del desarrollo cognitivo, principalmente en los campos del aprendizaje y la memoria.

OCLuis #1 OCLuis
Casi con toda seguridad, el niño que tenga más problemas de desarrollo cerebral en EE.UU. terminará siendo presidente de los EE.UU. en el futuro.
anasmoon #2 anasmoon *
Una conocida cogió el COVID durante el primer trimestre de embarazo (antes de que hubiera vacunas). Lamentablemente el bebé nació pero tenía unos problemas de corazón y pulmones que hacían inviable su supervivencia, murió a las 2/3 horas.
Me temo que con este virus ocurre como con otros, al cogerlo durante los primeros meses de embarazo provoca que los niños nazcan con problemas. Por ejemplo, el Zika, puede hacer que los bebés nazcan con hidrocefalia. Mucho cuidado. :'(
