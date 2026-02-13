Detectados los dos primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero

Novedades en el brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a Catalunya. Y es que hoy el conseller de Agricultura Òscar Ordeig ha anunciado desde Lleida que se han detectado los dos primeros casos fuera de la zona cero, es decir, de los seis kilómetros en los que se había hallado hasta el momento todos los contagios. Se trata de dos jabalíes que han sido detectados en Molins de Rei y El Papiol. Ordeig explicó que son 13 los nuevos casos hallados, y que dos de ellos son los primeros que se han encontrado fuera de la zona cero.