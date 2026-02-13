edición general
Detectados los dos primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero

Novedades en el brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a Catalunya. Y es que hoy el conseller de Agricultura Òscar Ordeig ha anunciado desde Lleida que se han detectado los dos primeros casos fuera de la zona cero, es decir, de los seis kilómetros en los que se había hallado hasta el momento todos los contagios. Se trata de dos jabalíes que han sido detectados en Molins de Rei y El Papiol. Ordeig explicó que son 13 los nuevos casos hallados, y que dos de ellos son los primeros que se han encontrado fuera de la zona cero.

josde #1 josde
Ya se elevan a 155 los jabalíes infectados.
#2 re10
#1 Huy que número tan curioso.
josde #3 josde
#2 Esos son los contabilizados, seguramente sean mas.
#4 cocococo
Será más bien la peste catalana. Yo estoy en África (Canarias) y aquí no hay peste porcina.
Un día me equivoqué y compré jamón alemán pensando que era español... y me di cuenta de que el jamón alemán es muchísimo mejor Y MÁS BARATO que el español, o eso me parece a mí. Desde entonces no he vuelto a comprar jamón español ni por asomo:

es.wikipedia.org/wiki/Jamón_de_la_Selva_Negra
#5 Tok_Tok
#4 La peste porcina africana (PPA) se originó en África subsahariana, detectada por primera vez en Kenia en 1921 por Montgomery, afectando a cerdos europeos importados y mantenida endémicamente en facóqueros salvajes. El virus, de gran resistencia, se ha expandido globalmente a través de productos porcinos contaminados, jabalíes silvestres y el transporte humano, reintroduciéndose en Europa desde el Cáucaso en 2007
