Detectada la 'estafa de la V16': una web suplanta a un distribuidor legítimo de balizas y no te la envían

Nueva ciberestafa detectada. Con la obligatoriedad desde inicios de año de llevar en el vehículo la baliza V16 también ha aparecido la picaresca inherente de querer aprovechar cualquier novedad para engañar al usuario. Hace unos días que la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya alerta de la existencia de una tienda online fraudulenta de venta de balizas V16, los nuevos dispositivos obligatorios para vehículos en España para señalizar incidencias viarias.