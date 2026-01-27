edición general
Detectada la 'estafa de la V16': una web suplanta a un distribuidor legítimo de balizas y no te la envían

Nueva ciberestafa detectada. Con la obligatoriedad desde inicios de año de llevar en el vehículo la baliza V16 también ha aparecido la picaresca inherente de querer aprovechar cualquier novedad para engañar al usuario. Hace unos días que la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya alerta de la existencia de una tienda online fraudulenta de venta de balizas V16, los nuevos dispositivos obligatorios para vehículos en España para señalizar incidencias viarias.

#1 Indiana.Collons
LA estafa de la V16 es la que nos ha pegado a todos la DGT y el PSOE. Esta es sólo una derivada
#2 ombresaco *
#1 efectivamente, y lo llaman estafa de las balizas, no es un phishing de toda la vida.

Aunque peor es (en mi opinión) cuando en diciembre del año pasado te vendían "homologadas por la DGT" y se les olvida decir que es respecto a la legislación de 2025
Rogue #3 Rogue
#1 Cuñao, no ha sido cosa del PSOE, fue una proposición no de Ley que llevó VOX al Congreso y fue aprobada por mayoría.
La trama está entre dos ex guardias civiles y VOX
#4 mercure
Indiana.Collons
En menéame desde enero de 2026
