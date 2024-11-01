Desvelado: cómo Israel ofreció vender armas nucleares a Sudáfrica (2010) [ENG]

Documentos secretos sudafricanos revelan que Israel ofreció vender ojivas nucleares al régimen del apartheid, proporcionando la primera prueba documental oficial de la posesión de armas nucleares por parte de Israel. Las actas secretas de las reuniones en 1975 muestran que el ministro de Defensa de Sudáfrica, P. W. Botha, pidió las ojivas y Shimon Peres, entonces ministro de Defensa de Israel respondió ofreciéndolas "en tres tamaños". También firmaron una cláusula que declaraba que "la existencia misma de este acuerdo" permanecería en secreto.