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Destructor de la Royal Navy vuelve a puerto por “problemas técnicos” con su sistema de agua (ING)

Destructor de la Royal Navy vuelve a puerto por “problemas técnicos” con su sistema de agua (ING)

El destructor británico HMS Dragon, desplegado en el Mediterráneo oriental para proteger bases en Chipre en el contexto del conflicto con Irán, realizará una parada logística y breve mantenimiento, incluyendo reparaciones en sistemas de agua, sin afectar su capacidad operativa. El buque mantiene alta preparación y puede zarpar rápidamente si es necesario. Su despliegue y la parada han generado críticas políticas por retrasos y problemas técnicos percibidos.

| etiquetas: hms dragon , mantenimiento , problema , técnico , sistema , agua , chipre
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5 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Montan las mismas lavadoras que el portaviones norteamericano? A ver si va a ser un mismo lote
4 K 75
manbobi #3 manbobi
#2 Es el baño, como el de la nave Orion. Mismo sistema.
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#5 diablos_maiq *
#3 Será por la falta de gravedad
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smilo #4 smilo
#2 eso por no revisar el filtro de agua cada x tiempo!!
0 K 12
jm22381 #1 jm22381 *
El Dragón tiene incontinencia. Y al final va a ser verdad que un barco de UK fue atacado... www.meneame.net/story/hezbola-ataca-buque-guerra-mediterraneo-segun-is
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