Destructor de la Royal Navy vuelve a puerto por “problemas técnicos” con su sistema de agua (ING)

El destructor británico HMS Dragon, desplegado en el Mediterráneo oriental para proteger bases en Chipre en el contexto del conflicto con Irán, realizará una parada logística y breve mantenimiento, incluyendo reparaciones en sistemas de agua, sin afectar su capacidad operativa. El buque mantiene alta preparación y puede zarpar rápidamente si es necesario. Su despliegue y la parada han generado críticas políticas por retrasos y problemas técnicos percibidos.