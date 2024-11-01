Hezbolá ataca un buque de guerra en el Mediterráneo; según Israel, se trata de un buque británico (Ing)  

Hezbolá, del Líbano, atacó un buque de guerra en el Mediterráneo oriental con un misil de crucero, creyendo que se trataba de un buque de guerra israelí. Sin embargo, el Canal 14 israelí afirmó que el buque dañado era británico. Hezbolá declaró que atacó el buque a 68 millas náuticas de la costa libanesa, cuando este se disponía a atacar territorio libanés. Ni Israel ni Gran Bretaña han emitido ninguna confirmación oficial.