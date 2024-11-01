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Hezbolá ataca un buque de guerra en el Mediterráneo; según Israel, se trata de un buque británico (Ing)

Hezbolá ataca un buque de guerra en el Mediterráneo; según Israel, se trata de un buque británico (Ing)  

Hezbolá, del Líbano, atacó un buque de guerra en el Mediterráneo oriental con un misil de crucero, creyendo que se trataba de un buque de guerra israelí. Sin embargo, el Canal 14 israelí afirmó que el buque dañado era británico. Hezbolá declaró que atacó el buque a 68 millas náuticas de la costa libanesa, cuando este se disponía a atacar territorio libanés. Ni Israel ni Gran Bretaña han emitido ninguna confirmación oficial.

| etiquetas: hezbola , israel , zionismo , barco de guerra , libano , palestina
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3 comentarios
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jm22381 #2 jm22381
#0 Fuentes del Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD) desmintieron categóricamente los rumores. Afirmaron que ningún buque de la Royal Navy fue atacado ni alcanzado por Hezbolá. Los reportes se calificaron como falsos o rumores infundados que circularon en redes sociales. www.lbc.co.uk/article/reports-royal-navy-vessel-struck-mediterranean-f
2 K 52
#1 jorgeesc
"Hezbola" según Israel...pues ya está todo dicho.
3 K 51
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
Los malnacidos sin prepucio están tratando de volar algo y acusar a otros, no les falta experiencia como terroristas, desde antes de 1948
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menéame