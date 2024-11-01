La destrucción de la educación universitaria por obra de la IA

«Ojalá pudiera tirar el ChatGPT por un precipicio»: los profesores se apresuran a salvar el pensamiento crítico en la era de la IAAlice SperiLea Pao, profesora de Literatura en la Universidad de Stanford, ha ido probando diferentes formas de conseguir que sus alumnos aprendan sin conexión digital. Les hace memorizar poemas, participar en recitales y contemplar obras de arte en
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Qué mala suerte debía tener yo, que nunca estaban los que buscaba.
Hasta se ve en discusiones de Internet eso de que el que a la mínima tira de IA para responder después no es capaz de distinguir cuando está alucinando y cuando no porque no entiende sus argumentos.
Internet proporciona contenidos, no aptitudes ni destrezas (como el análisis o la síntesis de información).
La IA, en cambio, ofrece ambos. Y esto, lo queramos o no, representa un problema bastante "gordo" para el aprendizaje.
Se te ha olvidado ya el Rincón del Vago?
Digo yo.