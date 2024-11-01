La destrucción de la educación universitaria por obra de la IA

«Ojalá pudiera tirar el ChatGPT por un precipicio»: los profesores se apresuran a salvar el pensamiento crítico en la era de la IAAlice SperiLea Pao, profesora de Literatura en la Universidad de Stanford, ha ido probando diferentes formas de conseguir que sus alumnos aprendan sin conexión digital. Les hace memorizar poemas, participar en recitales y contemplar obras de arte en