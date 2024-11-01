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La destrucción de la educación universitaria por obra de la IA

La destrucción de la educación universitaria por obra de la IA

«Ojalá pudiera tirar el ChatGPT por un precipicio»: los profesores se apresuran a salvar el pensamiento crítico en la era de la IAAlice SperiLea Pao, profesora de Literatura en la Universidad de Stanford, ha ido probando diferentes formas de conseguir que sus alumnos aprendan sin conexión digital. Les hace memorizar poemas, participar en recitales y contemplar obras de arte en

| etiquetas: destrucción , educación universitaria , ia , dossier , chatgpt
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7 comentarios
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haprendiz #6 haprendiz
#5 Ah, coño, que en el Rincón del Vago están todos los trabajos del mundo mundial.

Qué mala suerte debía tener yo, que nunca estaban los que buscaba. xD
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TikisMikiss #1 TikisMikiss
«Ojalá pudiera tirar el Internet por un precipicio»: los profesores se apresuran a salvar el pensamiento crítico en la era de la Internet
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#2 mcfgdbbn3
#1: Internet es una biblioteca, no intenta sustituir el pensamiento.
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#4 Eukherio *
#2 Ya desde los tiempos de El Rincón del Vago había interés en usar Internet para sustituir el pensamiento crítico. Con la IA ahora hay herramientas lo suficientemente complejas como para que los estudiantes entreguen trabajos medianamente elaborados sin saber qué dicen exactamente.

Hasta se ve en discusiones de Internet eso de que el que a la mínima tira de IA para responder después no es capaz de distinguir cuando está alucinando y cuando no porque no entiende sus argumentos.
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haprendiz #3 haprendiz *
#1 Falacia del hombre de paja.

Internet proporciona contenidos, no aptitudes ni destrezas (como el análisis o la síntesis de información).

La IA, en cambio, ofrece ambos. Y esto, lo queramos o no, representa un problema bastante "gordo" para el aprendizaje.
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TikisMikiss #5 TikisMikiss
#3 Esos contenidos incluyen análisis y síntesis de la información.

Se te ha olvidado ya el Rincón del Vago? xD
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#7 Tecar
Supongo que también les hará vestir pieles, comer raíces y vivir en cuevas.
Digo yo.
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menéame