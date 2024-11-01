Los despropósitos en Angrois en 2013: fallos de coordinación en el rescate y veto de Feijóo a investigar en el Parlamento

En una semana negra para el transporte ferroviario en España,trajeron a la memoria el accidente que el 24 de julio de 2013 provocó 80 muertos y más de 140 heridos en Angrois. La representante del BNG, que era Tareixa Paz, insistió en la necesidad de abrir una investigación parlamentaria. Pero la petición se topó con la férrea negativa del PP, que argumentó que la Cámara gallega no tenía legitimidad porque las competencias ferroviarias corresponden al Gobierno central.