El desplome del petróleo que no se verá en la gasolinera: el crudo se amontona a marchas forzadas pero no entra en las refinerías  

El petróleo está por todos lados. En los mares no cabe más crudo dentro de los buques cisterna. En tierra, algunos puntos con grandes almacenes y tanques como China se encuentran hasta los topes. La Agencia Internacional de la Energía, Trafigura y otros participantes del mercado hablan de sobreoferta o incluso 'supersobreoferta' sin tapujos. Se prevé que en los dos primeros trimestres de 2026 sobren cada día la friolera de 4 millones de barriles de crudo (la oferta superará en 4 millones a la demanda).