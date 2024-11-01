El desplome del petróleo que no se verá en la gasolinera: el crudo se amontona a marchas forzadas pero no entra en las refinerías  

El petróleo está por todos lados. En los mares no cabe más crudo dentro de los buques cisterna. En tierra, algunos puntos con grandes almacenes y tanques como China se encuentran hasta los topes. La Agencia Internacional de la Energía, Trafigura y otros participantes del mercado hablan de sobreoferta o incluso 'supersobreoferta' sin tapujos. Se prevé que en los dos primeros trimestres de 2026 sobren cada día la friolera de 4 millones de barriles de crudo (la oferta superará en 4 millones a la demanda).
| etiquetas: petróleo , crudo , gasolinera , diésel , gasolina
Cuando el petroleo baja, esto... hola, manzanas traigo, no me gustan los lirios, si eso ya vamos viendo, a todo esto, se ha quedado buen día, no?
Para cómo suelen hacer las bajadas respecto a las subidas, lo veo dentro de lo normal. Cuando el petróleo baja un 20% el combustible baja un 1%, cuando el petróleo sube un 5% el combustible sube un 10%.
Ánimo Vicente, del spam también se sale
- El morro de las petroleras que no trasladan al consumidor las bajadas.
- El problema de que sobre petroleo ya que el que baje el precio de la gasolina, no lo va a paliar. En caso de que ahora mismo baje el combustible a la mitad de precio ¿ibais a gastar más? Yo como mucho, lleno la caldera de gasoleo de mi casa y no vuelvo a comprar gasoleo de calefacción en tres años.