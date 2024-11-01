edición general
El desplome del petróleo que no se verá en la gasolinera: el crudo se amontona a marchas forzadas pero no entra en las refinerías

El desplome del petróleo que no se verá en la gasolinera: el crudo se amontona a marchas forzadas pero no entra en las refinerías  

El petróleo está por todos lados. En los mares no cabe más crudo dentro de los buques cisterna. En tierra, algunos puntos con grandes almacenes y tanques como China se encuentran hasta los topes. La Agencia Internacional de la Energía, Trafigura y otros participantes del mercado hablan de sobreoferta o incluso 'supersobreoferta' sin tapujos. Se prevé que en los dos primeros trimestres de 2026 sobren cada día la friolera de 4 millones de barriles de crudo (la oferta superará en 4 millones a la demanda).

sleep_timer #2 sleep_timer
Cuando el petróleo sube, a los 2 milisegundos sube la gasolina en la gasolinera, si, esa que está almacenada en los tanques.

Cuando el petroleo baja, esto... hola, manzanas traigo, no me gustan los lirios, si eso ya vamos viendo, a todo esto, se ha quedado buen día, no?
#1 Chabelitaenanita
Como si fuera el único, yo creo que cada vez se nota menos en las gasolineras.... pero esta vez es que no se ha notado nada
ochoceros #6 ochoceros
#1 Yo he visto como el litro de gasolina 95 ha bajado unos 4 céntimos las últimas semanas, de 1,389€/l a 1,349€/l.

Para cómo suelen hacer las bajadas respecto a las subidas, lo veo dentro de lo normal. Cuando el petróleo baja un 20% el combustible baja un 1%, cuando el petróleo sube un 5% el combustible sube un 10%.
Anfiarao #9 Anfiarao
#1 spam del economista.es para atraer clicks y monetizar las visitas a través de cuentas como chabelitanenanita y serranitomarranito
www.meneame.net/story/petroleo-solo-tiene-ojos-china-crudo-sube-fuerza

Ánimo Vicente, del spam también se sale
www.meneame.net/story/europa-mira-abismo-productividad-francia-convier
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Yo creo que aquí tenemos dos cosas distintas:
- El morro de las petroleras que no trasladan al consumidor las bajadas.
- El problema de que sobre petroleo ya que el que baje el precio de la gasolina, no lo va a paliar. En caso de que ahora mismo baje el combustible a la mitad de precio ¿ibais a gastar más? Yo como mucho, lleno la caldera de gasoleo de mi casa y no vuelvo a comprar gasoleo de calefacción en tres años.
#7 tobruk1234
Joder siempre con la misma monserga, si compro manzanas a 20 las tengo que vender a 21, si al dia siguiente las manzanas bajan a 8 y aun tengo manzanas a 20 no puedo vender esas manzanas a 9, joder pierdo 11 en cada manzana, cuando venda todas mis manzas de 20 y compre las de 8 pues las vendere a 9, siempre y cuando al dia siguiente las manzanas no vuelvan a subir a 20 ó mas, pq seguramente mis manzanas de 9 las vendere super rapido y tendre que comprar las de 20 y para eso tengo que tener liquidez por lo que mis manzanas de 9 no seran de 9 sino de 15 ó 20, lo habeis comprendido. Es una putada pero asi funciona cualquier comercio.
#8 Epaclon
#7 Cuando se te acaben las manzanas que compraste a 20 y vendías a 21, las que compraste a 8 con suerte las venderás a 18, que a los accionistas hay que tenerlos contentos, y por supuesto, cuando las manzanas suban de 8 a 10, ya volverás a venderlas a 21
#3 anamabel
Bien esencial en manos de especulación privada, sube como un cohete, baja como una pluma, si es que baja. Ahora viene por aquí #Findeton a explicarnos las bondades del libre mercado.
Nylo #4 Nylo
Vaya, ¿cómo puede ser esto? ¿No habíamos pasado ya el pico del petróleo? Qué misterio.
