El desplome del hardware no se detiene: placas base y CPU se suman a la caída

Jaime García Publicado el 16 de abril, 2026 • 19:26 2 Comenta la noticia Durante las últimas semanas y meses hemos visto cómo las memorias RAM y almacenamientos SSD han visto sus ventas caer, debido, en gran parte, al aumento de precios de los mismos, producidos por una alta demanda y poca oferta, y no porque los usuarios no quieran renovar sus PCs. Ahora es el turno de las placas base y CPU, que también se ven afectadas pese a tener un mejor stock.