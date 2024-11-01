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El desplome del hardware no se detiene: placas base y CPU se suman a la caída

El desplome del hardware no se detiene: placas base y CPU se suman a la caída

Jaime García Publicado el 16 de abril, 2026 • 19:26 2 Comenta la noticia Durante las últimas semanas y meses hemos visto cómo las memorias RAM y almacenamientos SSD han visto sus ventas caer, debido, en gran parte, al aumento de precios de los mismos, producidos por una alta demanda y poca oferta, y no porque los usuarios no quieran renovar sus PCs. Ahora es el turno de las placas base y CPU, que también se ven afectadas pese a tener un mejor stock.

| etiquetas: precio , hardware , cpu
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2 comentarios
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DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
"El capitalismo es el sistema más eficiente", "la competencia es buena para bajar los precios".

Yo trabajo en el sector, y está todo hecho una putísima mierda.
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Tx4 #1 Tx4 *
AMD ha anunciado que vuelve a lanzar los 5800x3d. Dicen que por el décimo aniversario de AM4, pero la verdad que será un alivio para el sector y para los que no quieran cambiar de generación.

hardzone.es/noticias/procesadores/relanzamiento-procesador-ryzen-7-580
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