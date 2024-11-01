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Despegó en China el taxi volador más grande del mundo

Despegó en China el taxi volador más grande del mundo

China presentó el Matrix, una aeronave eléctrica de cinco toneladas con capacidad para 10 pasajeros.

| etiquetas: china , taxi , volador , mas grande
2 1 0 K 20 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad
avejamdro #1 avejamdro
"La idea es que eventualmente pueda convertirse en un taxi volador, aunque la industria y los expertos consideran que eso llevará tiempo."
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#2 snubbe
Tiene que hacer un ruido horroroso. Fue lo primero que me llamó la atención cuando vi por primera vez un dron pequeño
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menéame