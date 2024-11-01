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Despegó en China el taxi volador más grande del mundo
China presentó el Matrix, una aeronave eléctrica de cinco toneladas con capacidad para 10 pasajeros.
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avejamdro
"La idea es que eventualmente pueda convertirse en un taxi volador, aunque la industria y los expertos consideran que eso llevará tiempo."
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#2
snubbe
Tiene que hacer un ruido horroroso. Fue lo primero que me llamó la atención cuando vi por primera vez un dron pequeño
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