Despedido el jefe de una planta de residuos que instaló una «granja» de criptomonedas en el trabajo
El responsable ocultó equipos de minado de alto consumo en la sala de servidores de una planta de tratamiento de residuos biosanitarios, aprovechando la tarifa eléctrica de la empresa
etiquetas
minado
criptomonedas
fraude
despido
#1
Malinke
No hablan de multa, ni devolver el dinero del gasto de luz, sólo de despedirlo.
11
