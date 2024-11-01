edición general
Despedido el jefe de una planta de residuos que instaló una «granja» de criptomonedas en el trabajo

El responsable ocultó equipos de minado de alto consumo en la sala de servidores de una planta de tratamiento de residuos biosanitarios, aprovechando la tarifa eléctrica de la empresa

Malinke
No hablan de multa, ni devolver el dinero del gasto de luz, sólo de despedirlo.
