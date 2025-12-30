edición general
Despedido por gritar a su encargada «nos estáis explotando» y romper varias bandejas: la justicia dice que es improcedente por ser un estallido «puntual»

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de Carrefour tras considerar desproporcionada la sanción impuesta por la empresa a raíz de un incidente ocurrido en su puesto de trabajo. La Sala de lo Social del alto tribunal asturiano ha estimado el recurso del empleado y revocado la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, que había avalado la decisión empresarial. El fallo obliga ahora a la compañía a optar entre la readmisión del trabajador o el ...

4 comentarios
pitercio #3 pitercio
Menos mal, es que ya no iba a poder uno ni cagarse en dios cuando te explotan.
uyquefrio #2 uyquefrio
Si quieres saber como es fulanito dale un carguito...
#1 petal
despedir debería estar prohibido.
#4 DatosOMientes
#1 La estupidez también, pero...
