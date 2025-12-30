Despedido por gritar a su encargada «nos estáis explotando» y romper varias bandejas: la justicia dice que es improcedente por ser un estallido «puntual»

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de Carrefour tras considerar desproporcionada la sanción impuesta por la empresa a raíz de un incidente ocurrido en su puesto de trabajo. La Sala de lo Social del alto tribunal asturiano ha estimado el recurso del empleado y revocado la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, que había avalado la decisión empresarial. El fallo obliga ahora a la compañía a optar entre la readmisión del trabajador o el ...