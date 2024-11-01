·
El desmantelamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública agravó el caos en la crisis de cribados
El profesor Joan Carles March advierte que fue cuando se privatizó el servicio, finalizó la trazabilidad de los avisos a mujeres.
|
etiquetas
:
desmantelamiento
,
escuela
,
andaluza
,
salud
,
pública
,
caos
,
crisis
,
cribados
1
actualidad
6 comentarios
relacionadas
#3
Sandman
"Lo privado siempre es mejor", Vol. DCCLIX
4
K
71
#2
mikhailkalinin
Vamos a desastre por legislatura del PP en cualquier instancia del estado. Pero la capacidad letal del PP va in crescendo. Si el problema de la comunicación de resultados en el screening de cancer de mama es el que es, han superado a Ayuso. A este paso no paran hasta superar Auschwitz.
3
K
60
#1
TonyStark
0 consecuencias, o lo que es lo mismo... 100 mil votos más para el PP
1
K
30
#4
Lenari
Hasta 2022, el sistema de seguimiento de estos cribados estaba gestionado por la EASP [...] Pero ese año, el control pasó a una empresa privada [...] NTT Data
BULO
NTT Data no es una compañía médica. Es una empresa informática, y el contrato era de servicios informáticos.
en.wikipedia.org/wiki/NTT_Data
Es decir, NTT Data
no
podía ser responsable de la realización de pruebas médicas y seguimientos porque no es su trabajo. ¿Acaso hasta entonces se…
» ver todo el comentario
1
K
26
#5
tromperri
#4
mirad niños… así habla un gerente o jefe de proyectos de NTT Data.
0
K
8
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
El profesor parece cabreado por perder su puesto cuando dice: la digitalización y la modernización tecnológica han servido para encubrir opacidad y deshumanización.
0
K
17
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
