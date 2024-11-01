edición general
Desmantelado un punto negro de droga en Burgos con más de 500 pastillas de viagra incautadas

Se ha procedido al registro con autorización judicial de dos domicilios y un bar, interviniendo unos 24 gramos de cocaína y más de 500 pastillas del medicamento sildenafilo

#2 Tronchador.
Entonces era un punto azul...
#7 Albarkas
#2 O un punto Sigre :troll:
Milmariposas #8 Milmariposas
#2 Punto caliente
gustavocarra #3 gustavocarra
Como burgalés en representación de mi ciudad, os comunico que estamos bien y que seguiremos reproduciendonos por esporas como siempre .
TipejoGuti #5 TipejoGuti
#3 Creo que normalmente cuando tiras de la pastilla ya no buscas burgalesitos nuevos sino aprovechar los que hay. :-D
Aenedeerre #6 Aenedeerre
#3 vivan las Burgalesas!!!
#4 yarkyark
Se esta poniendo duro el trafico de drogas.
Asimismov #1 Asimismov
¡¡¡Viagra!!!
¿Tanto frío hace en Burgos?
