Desinformación y manipulación de la opinión pública: una revisión sistemática sobre astroturfing

Especial atención comporta la táctica de sock puppets o “títeres calcetín” que implica la creación de identidades falsas mediante las cuales los miembros de la comunidad de internet elogian o crean la ilusión de apoyo al producto o al trabajo de una persona, haciéndose pasar por una persona diferente (Bu et al., 2013). Los usos de los “títeres calcetín” entrañan desde la inclusión de reseñas falsas cuidadosamente diseñadas para influir en la opinión.