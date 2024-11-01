edición general
A la desesperada, el Partido Conservador intenta imitar a Trump en el Reino Unido

Los ‘tories’, que se han seguido hundiendo tras el peor resultado electoral de su historia mientras asciende la extrema derecha, defienden salirse del Convenio Europeo de Derechos Humanos, anular la legislación contra el cambio climático y dar a los políticos el control de los jueces. La crítica a los jueces descritos como “activistas” y la propuesta de que el Gobierno nombre a los jueces y el Ministerio de Justicia dé instrucciones sobre las sentencias recuerdan a la retórica y las políticas de Donald Trump, cuya senda intentan ahora seguir.

fareway #3 fareway
Que se compren una peluca rubia, un traje azul marino y una corbata roja.
Milmariposas #7 Milmariposas
#3 Y se atiborren a macdonalds. Oh, wait! Ya son una nación obesa...

designspecific.eu/es/uk-obesity-rates-on-the-rise/
Milmariposas #6 Milmariposas
Les va a volver a salir rana. Lo del Brexit no fue precisamente un triunfo, muy al contrario. Y si imitan las políticas del zanahorio, van a terminar de hundir lo poco que queda sano.
#8 omega7767
Los Tories están acabados. Reform UK les va a dar un sorpasso mayúsculo.

El sistema electoral de Reino Unido favorece el bipartidismo. Tal y como están las cosas, Reform UK y Laboristas van a ser el bipartidismo. El resto de los partidos caen en picado con apenas representación. Ha sido el caso de los Liberales. Ahora va a ser el turno de los tories de desaparecer. Muchos Tories ya han saltado del barco y se han unido a Reform ...
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
Próximamente en vuestros hogares...
#1 Leon_Bocanegra *
De que me sonará esto?
sotillo #5 sotillo
#1 De que aquí pasa lo mismo, lo curioso es que da año que pasa la ruina y la miseria se extiende entre sus votantes y sigan culpando al comunismo ¿Qué comunismo gobierna en sus países, es más a quien acusan de comunista, a los que defiende la Sanidad y la Educación gratuita y para todos?
