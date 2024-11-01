A la desesperada, el Partido Conservador intenta imitar a Trump en el Reino Unido

Los ‘tories’, que se han seguido hundiendo tras el peor resultado electoral de su historia mientras asciende la extrema derecha, defienden salirse del Convenio Europeo de Derechos Humanos, anular la legislación contra el cambio climático y dar a los políticos el control de los jueces. La crítica a los jueces descritos como “activistas” y la propuesta de que el Gobierno nombre a los jueces y el Ministerio de Justicia dé instrucciones sobre las sentencias recuerdan a la retórica y las políticas de Donald Trump, cuya senda intentan ahora seguir.