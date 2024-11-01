Los deseos de Navidad de una víctima de la dana para Feijóo  

Fran a Feijóo: "No deseo que le pase nada malo a tu mujer, a tu hijo, a tu madre, pero ojalá de verdad sintieras la angustia, la desesperación, la tristeza, la impotencia y el maltrato que sentimos". (...) “Te quiero contar porqué me acuerdo de ti y también de tu familia, porque mi familia ya no está completa. Nunca lo estará. No podemos tener los días felices que seguramente tú tendrás junto a la tuya. Y me dirijo a ti porque tienes mucha relación con mi dolor, con mi rabia, con lo que sentimos las familias de las víctimas de la DANA"