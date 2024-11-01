edición general
19 meneos
74 clics
Los deseos de Navidad de una víctima de la dana para Feijóo

Los deseos de Navidad de una víctima de la dana para Feijóo  

Fran a Feijóo: "No deseo que le pase nada malo a tu mujer, a tu hijo, a tu madre, pero ojalá de verdad sintieras la angustia, la desesperación, la tristeza, la impotencia y el maltrato que sentimos". (...) “Te quiero contar porqué me acuerdo de ti y también de tu familia, porque mi familia ya no está completa. Nunca lo estará. No podemos tener los días felices que seguramente tú tendrás junto a la tuya. Y me dirijo a ti porque tienes mucha relación con mi dolor, con mi rabia, con lo que sentimos las familias de las víctimas de la DANA"

| etiquetas: hijo , víctima , dana , feijóo , deseos de navidad
15 4 4 K 83 actualidad
3 comentarios
15 4 4 K 83 actualidad
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Feijoo dijo que dimitiría si le pillaban mintiendo en un asunto importante. Ha estado un año mintiendo sobre la tragedia de la Dana de Valencia, con centenares de muertos.
2 K 42
salchipapa77 #1 salchipapa77 *
Feijoo, como presidente del gobierno durante la Dana, pudo hacer mucho más y es, por lo tanto, culpable. Así como lo era Rajoy de cada desgracia que ocurría en España durante su mandato. :roll:
0 K 6
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 no hizo más porque no quiso.

Eso sí. Para echar mierda a la a AEMET, la CHJ, la UME, servicios de emergencia el Gobierno, etc. le faltó tiempo.

Y sin embargo mantuvo a Mazón el homicida imprudente un año en el cargo.
0 K 11

menéame