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El desencanto de la generación que quiso vivir de internet: “Se nos ha vendido la falacia de la meritocracia digital”

En ‘Un trabajo soñado’, la periodista Mar Manrique analiza cómo internet ha transformado el trabajo creativo entre promesas de libertad, que han derivado en autoexplotación, y una identidad cada vez más ligada a la lógica de las redes. “¿Y si creo un proyecto propio?”. Eso fue lo que pensó una recién graduada en periodismo llamada Mar Manrique (Barcelona, 1998), en plena pandemia, al constatar el desolador panorama laboral que le ofrecía el sector de los medios de comunicación...

| etiquetas: cultura , libros , literatura , ensayo , empleo , precariedad , internet
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3 comentarios
2 1 1 K 27 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
“Necesitaba averiguar cómo podía excavar mi propia trinchera para trabajar en el periodismo, e internet parecía la respuesta”, y dale con las trincheras... radicalismos, frentismos, etc... nada de tejer redes, construir puentes, crear puntos de diálogo, de encuentro... no moverte de tu radicalismo y construir una torre de orgullo desde donde gritarle al mundo tus verdades, no? desde cuándo eso es periodismo, Mar, en qué sitio te dieron el título?
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elTieso #2 elTieso
Pues a los que quisimos vivir de un trabajo clásico tampoco nos ha ido mucho mejor. La precarización empezó en 1993, solo ha ido a peor.
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antesdarle #3 antesdarle
#2 depende del trabajo, conozco lampistas ganando mucho más que algunos titulados,
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menéame