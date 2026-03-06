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Descubrir 7 cascadas imprescindibles en Islandia  

En Islandia, el agua surge del corazón mismo de la tierra. Entre glaciares, volcanes y cañones, sus géiser y cascadas se despliegan como escenarios donde la fuerza y la belleza se encuentran en cada rincón. Los enormes glaciares de la isla generan caudalosos ríos en los que se forman multitud de cascadas. Algunas caen en cortinas ligeras; otras golpean con potencia. Unas destacan por su volumen, otras por la geología que las rodea, pero ninguna deja indiferente.

| etiquetas: islandia , cascadas , glaciares , volcanes , fotografías
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2 comentarios
1 0 0 K 20 cultura
#2 tropezon
Pues se van a poner los precios de los vuelos como para ir a Islandia....

Más bien las vacaciones se reducirán a lo que dice el nombre del sitio: visitar el jardín más cercano :troll:
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Estos no vieron la que me hice el otro día.
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menéame