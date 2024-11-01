edición general
El descubrimiento que faltaba: una estructura 3D desbloquea las batería de estado sólido definitivas

Investigadores chinos concluyen un avance fundamental para las tan prometedoras baterías de estado sólido. Se trata de un paso concluyente que acerca la llegada de nuevos estándares. Las baterías de estado sólido son la gran esperanza del coche eléctrico, pero tienen un "enemigo" interno: el silicio. Aunque es el material ideal para el ánodo por su capacidad, al cargarse se expande tanto que acaba agrietándose y perdiendo el contacto con el electrolito sólido. Pero esto podría haber pasado a la historia. Un equipo de investigadores chinos...

kumo #2 kumo
Ahora sí que sí, la batería de la semana! :->
2 K 40
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#2 Espérate que estamos aún a miércoles!
0 K 11
#5 mam23
#2 y no tiene grafeno {0x1f609}
0 K 7
ombresaco #6 ombresaco
#5 ni gatos
0 K 11
DORO.C #1 DORO.C
¿Será esta la noticia definitiva para la llegada de las baterías de estado sólido? Veremos... :-D
0 K 18
Aguarrás #3 Aguarrás
Al final va a ser todo muy ciber-punk, con chorros de gas en las cargas rápidas de batería.
O Steam Punk, p'al que le guste más. xD
0 K 13

