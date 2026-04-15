El descubrimiento cuántico chino que puede dejar obsoletos los centros de IA

China demuestra un sistema cuántico a pequeña escala que iguala a los superordenadores de IA en predicciones meteorológicas por menos del 1% del presupuesto, poniendo en duda la rentabilidad de los actuales centros de datos
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Como apunta el diario hongkonés South China Morning Post, el equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la Universidad China de Hong Kong utilizó un sistema de resonancia magnética nuclear de nueve espines que interactúan entre sí, formado por cuatro núcleos de carbono y cinco de protones en una molécula de ácido crotónico. Un espín funciona como una brújula atómica microscópica que apunta en diferentes direcciones para procesar
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Joder, haberlo dicho antes ... ahora sí que lo entiendo.
Nadie sabe qué quiere decir realmente ni qué implicaciones tiene, pero todo el mundo la usa continuamente
Estamos muy lejos, cada vez más lejos, de lo que se consideraría sostenible por parte de los que usan tanto la palabra sostenible
Que te consuele la computación cuántica para reducir el consumo de los centros de datos (supongo que estaremos a años luz, como siempre) me sigue pareciendo ingenuo
En el resto de países no tan ricos o pobres seguirán adoptando las sucias (y cada vez más porque los pobres también quieren consumir).
Además, el petróleo se usa para decenas de cosas, no solo para moverse.
Es lo que hay
No hay quien se lo crea. Los chinos están avanzando mucho y muy rápido, pero en inversión en tecnología y en cerebritos no ganan, ni creo que adelanten nunca a USA (lo de Europa es otra historia))