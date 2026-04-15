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El descubrimiento cuántico chino que puede dejar obsoletos los centros de IA

El descubrimiento cuántico chino que puede dejar obsoletos los centros de IA

China demuestra un sistema cuántico a pequeña escala que iguala a los superordenadores de IA en predicciones meteorológicas por menos del 1% del presupuesto, poniendo en duda la rentabilidad de los actuales centros de datos

| etiquetas: descubrimiento , cuántico , chino , obsoletos , centros , ia
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Joder, menos mal que lo explican.

Como apunta el diario hongkonés South China Morning Post, el equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la Universidad China de Hong Kong utilizó un sistema de resonancia magnética nuclear de nueve espines que interactúan entre sí, formado por cuatro núcleos de carbono y cinco de protones en una molécula de ácido crotónico. Un espín funciona como una brújula atómica microscópica que apunta en diferentes direcciones para procesar

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5 K 95
#5 andreu.n1
#3 todo es gracias a la junta la trócala
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HeilHynkel #15 HeilHynkel
#5

Joder, haberlo dicho antes ... ahora sí que lo entiendo. xD
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Tito_Keith #6 Tito_Keith
#3 aaaaaamigo, ahora lo entiendo!
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LisaPotter #1 LisaPotter
No comen los chinos; los chinos nos comen.
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yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
O puede que no.
1 K 25
Blackat #4 Blackat
Eso lo invento ya un Gallego. Te lo encuentras a mitad de una escalera y no sabes si esta parado, si sube o baja y si preguntas te responde con otra pregunta. Un estado continuo de superposicion cuantica...por eso adivinando si llovera o no , son los mejores!!
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#7 Pitchford
Bueno, los primeros ordenadores ocupaban una habitación y calculaban menos que un reloj actual. Los supercentros de datos megaconsumistas pueden ser también afortunadamente una transición hacia sistemas mucho más sostenibles..
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JohnSecada #9 JohnSecada
#7 estoy hasta el culo de la palabra sostenible.

Nadie sabe qué quiere decir realmente ni qué implicaciones tiene, pero todo el mundo la usa continuamente
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#10 Pitchford
#9 Pues quiere decir que puede mantenerse durante mucho tiempo, sin que la Tierra se vaya a la mierda..
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JohnSecada #11 JohnSecada
#10 en un mundo en el que a pesar de todo, el consumo de petróleo no deja de crecer (y el de gas), utilizar tanto la palabra sostenible me parece naif, o directamente estúpido (105 mill. barriles de petróleo / día frente a los 66 de 1990)

Estamos muy lejos, cada vez más lejos, de lo que se consideraría sostenible por parte de los que usan tanto la palabra sostenible
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#12 Pitchford
#11 La palabra sostenible la he utilizado referida a una tecnología concreta, no al funcionamiento del mundo en general. Te estás liando un poco..
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JohnSecada #13 JohnSecada
#12 por una cosa o por otra el mundo gasta cada vez más energía.

Que te consuele la computación cuántica para reducir el consumo de los centros de datos (supongo que estaremos a años luz, como siempre) me sigue pareciendo ingenuo
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#14 Pitchford
#13 Deseo que se consiga dejar de quemar combustibles fósiles mucho antes de que se agoten. Si no, pues las consecuencias serán todavía peores de las que ya tenemos garantizadas.
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JohnSecada #16 JohnSecada *
#14 yo dudo que tengas éxito en tus deseos, porque las tecnologías más limpias son más caras y son de ricos.

En el resto de países no tan ricos o pobres seguirán adoptando las sucias (y cada vez más porque los pobres también quieren consumir).

Además, el petróleo se usa para decenas de cosas, no solo para moverse.

Es lo que hay
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JohnSecada #8 JohnSecada
La tecnología del día china que va a barrer a occidente xD

No hay quien se lo crea. Los chinos están avanzando mucho y muy rápido, pero en inversión en tecnología y en cerebritos no ganan, ni creo que adelanten nunca a USA (lo de Europa es otra historia))
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menéame