Descubren Posible Copia Perdida De Unix V4 En Utah | Cultura Informática

Durante una limpieza rutinaria, un hallazgo inesperado en la Universidad de Utah podría reescribir parte de la historia de la informática. Entre las cajas olvidadas, apareció una cinta magnética de más de 50 años que podría contener la única versión completa de Unix V4 (1973). ahora, la reliquia será analizada en el Museo de Historia de la Computación, en donde los expertos intentarán rescatar sus datos. El descubrimiento ha generado gran expectación en la comunidad tecnológica, ya que Unix V4 marcó un antes y un después en la evolución de los

Dene #7 Dene
Fijo que aparecen bugs todavía no corregidos
#2 Quillotro
Si en 2025 tenemos que rebuscar en discos (perdón, cintas magnéticas) de 1974 para encontrar avances en informática...
#3 Quillotro
#2 Yo tengo un CD del Windows 95 original, que también fue una "revolución", por si les sirve de algo.
frg #6 frg
#2 Avances no, historia y evolución.
Manuel.G #4 Manuel.G
Que tengan cuidado no haya dentro un programa que controle el parque y deje libres a los dinosaurios...
#1 ombresaco
La noticia no acalara si es el fuente, o es una compilación.

Si fuera el fuente, entiendo que hay más copias, y que el valor de esto es solo por el objeto en sí, no?

Si es compilado, pues quizás tenga más valor, pero no sé si tanto interés :-)
frg #5 frg
#1 Creo que se refieren a la fuente, y es posible que no haya más copias, que todas estén "tocadas". CVS es del 86. Diez años antes no se que usarían además de backups mucho menos periódicos que los actuales. Las cintas de entonces aparte de caras eran lentas y engorrosas.
