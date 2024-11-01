Descubren Posible Copia Perdida De Unix V4 En Utah | Cultura Informática

Durante una limpieza rutinaria, un hallazgo inesperado en la Universidad de Utah podría reescribir parte de la historia de la informática. Entre las cajas olvidadas, apareció una cinta magnética de más de 50 años que podría contener la única versión completa de Unix V4 (1973). ahora, la reliquia será analizada en el Museo de Historia de la Computación, en donde los expertos intentarán rescatar sus datos. El descubrimiento ha generado gran expectación en la comunidad tecnológica, ya que Unix V4 marcó un antes y un después en la evolución de los