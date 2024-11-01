Descubren un nuevo dinosaurio espinoso nunca visto hasta ahora

El nuevo dinosaurio espinoso descubierto en China ha dejado atónita a la comunidad científica por una característica nunca antes observada en dinosaurios.



El fósil, excepcionalmente bien conservado, revela espinas cutáneas huecas en un ejemplar juvenil de hace 125 millones de años, abriendo nuevas hipótesis sobre defensa, termorregulación y evolución.

Nuevo dinosaurio espinoso con espinas nunca observadas