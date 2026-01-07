edición general
1 meneos
28 clics

Descubre los deportes que queman más calorías en solo 10 minutos

Un estudio ha calculado el gasto energético de 39 deportes de interior, cruzando los pesos medios de la población española

| etiquetas: deportes , calorías , interior
1 0 0 K 15 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 15 actualidad

menéame