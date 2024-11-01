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Descubierta una enorme estatua en Sharqiya que se cree que representa a Ramsés II [ENG]

La estatua, que se cree que representa al rey Ramsés II, está incompleta, faltando la mitad inferior y la basa. A pesar de su estado incompleto, los descubridores afirman que lo que queda tiene iconografía regia relacionada con Ramsés II. Según Hisham El-Leithy, secretario general del Supremo Consejo de Antigüedades (SCA), el descubrimiento es significativo no sólo por su escala sino por lo que revela sobre movimientos históricos y reutilización de monumentos regios.

| etiquetas: ramsés ii , estatua , egipto , sharqiya
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4 comentarios
2 0 0 K 34 egiptologia
themarquesito #1 themarquesito
Sobre asuntos de egiptología me remito a @Egraf , que sabe más que yo
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masde120 #3 masde120 *
Sharqiya, Sharqiya! {0x1f483}
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#2 davidvsgoliat
Sharqiya o Shakira?
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#4 Sammy_Jankis
Hallaron también los restos de la estatua de Piketh?
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