Descubierta una bacteria enemistada con la grasa que podría ayudar a combatir la obesidad [ITA]

Se llama Turicibacter y forma parte de nuestra flora normal. Se ha comprobado en ratones que aquellos con elevada masa de esta bacteria no engordan aún cuando se les expone a dietas ricas en grasas. Es lo que se desprende de un estudio realizado por la Universidad de Utah y publicado en la revista Cell Metabolism. La presencia de esta bacteria en altas cantidades se ha asociado a un mejor perfil lipídico si bien su presencia no es suficiente para evitar la ganancia de peso ya que la dieta debe ser adecuada para permitir su crecimiento.