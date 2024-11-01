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Desayunos del Ateneo: Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea en conversación con los periodistas Esther Palomera, Javier Casqueiro y Jesús Maraña

Desayunos del Ateneo: Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea en conversación con los periodistas Esther Palomera, Javier Casqueiro y Jesús Maraña

Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea en conversación con los periodistas Esther Palomera, Javier Casqueiro y Jesús Maraña.

| etiquetas: ateneo , iván , espinosa , monteros , esther , palomera , casqueiro , maraña
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1 comentarios
3 1 1 K 38 cultura
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Poco queda para que funden un partido todos los exiliados de vox xD multiplicar lo llamarán...
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menéame