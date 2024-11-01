·
7
meneos
93
clics
Desastre para empezar
Un Madrid repleto de suplentes y canteranos se despeña ante un Albacete Balompié y pierde su segunda opción de título en una semana.
|
etiquetas
:
desastre
,
real madrid
,
florentino
,
albacete bpié
,
arbeloa
,
copa
4 comentarios
#3
Dene
Grande el Alba
1
K
16
#1
Veelicus
El mejor 6 de España...
Menudo bocachancla el Arbeloa, vaya manera de joder a un chaval...
0
K
14
#2
Enero2025
IRRELEVANTE, el futbol siempre lo es.
0
K
7
#4
ManTK
#2
El futbol es así.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
