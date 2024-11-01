edición general
6 meneos
67 clics
Un desarrollador ha logrado que el instalador de Adobe Creative Cloud funcione en Linux mediante WINE

Un desarrollador ha logrado que el instalador de Adobe Creative Cloud funcione en Linux mediante WINE

Photoshop 2021 y Photoshop 2025 ya pueden instalarse y ejecutarse con una versión de Wine parcheada

| etiquetas: linux , adobe , photosop , wine , el año de linux , este año si que si
5 1 0 K 58 tecnología
3 comentarios
5 1 0 K 58 tecnología
kosako #1 kosako
Good news everyone!
0 K 10
litos523 #2 litos523
No lancéis al vuelo las campanas todavía, que solo ha conseguido que funcione el instalador y Photoshop 2021 y Photoshop 2025. Aun queda por integrarse esos parches en Wine (cosa que aun está pendiente) y ver el tema de las licencias.
Y si todo eso va bien, ver otros programas como Acrobat...
Es un buen paso, pero queda mucho camino.
0 K 10
#3 harverto
Pero si la suite Photoshop ya estaba en desuso, barrida por la de Canva, ¿no?
0 K 10

menéame