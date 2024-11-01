·
6
meneos
67
clics
Un desarrollador ha logrado que el instalador de Adobe Creative Cloud funcione en Linux mediante WINE
Photoshop 2021 y Photoshop 2025 ya pueden instalarse y ejecutarse con una versión de Wine parcheada
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
kosako
Good news everyone!
0
K
10
#2
litos523
No lancéis al vuelo las campanas todavía, que solo ha conseguido que funcione el instalador y Photoshop 2021 y Photoshop 2025. Aun queda por integrarse esos parches en Wine (cosa que aun está pendiente) y ver el tema de las licencias.
Y si todo eso va bien, ver otros programas como Acrobat...
Es un buen paso, pero queda mucho camino.
0
K
10
#3
harverto
Pero si la suite Photoshop ya estaba en desuso, barrida por la de Canva, ¿no?
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
