Los desahucios se ceban con las madres solteras con hijos tras la caída del escudo social: "Avergüenza que esto ocurra"
Este miércoles una madre con cuatro hijos ha sido desahuciada en Villaverde y otra con dos niñas ha pasado por lo mismo en el distrito de Tetuán.
miércoles
,
madres
,
solteras
,
vergüenza
,
vivienda
#1
z1018
El escudo social no lo tiene que pagar un particular o una empresa.
Luego habrá que estudiar caso por caso para conocer el motivo por el cual alguien no puede pagar el alquiler.
Lo de todos los desahuciados buenos y todos los caseros malos no es buen plan.
9
K
84
#2
elTieso
¿Quién votó a favor de no prorrogarlo? Pues eso.
2
K
34
#3
Quel
#2
Y esos que votaron a favor de no prorrogarlo ¿ Porque lo hicieron ? ... Pues eso.
0
K
7
#6
Piscardo_Morao
#3
Porque siempre votan en contra de todo lo que propone el gobierno aunque beneficie a los españoles.
0
K
9
#7
Quel
#6
¿ Porque ? ... ¿ Porque son personas malvadas que se sientan en su sillón de piel de animal extinto, acariciando un gato mientras un relámpago ilumina la ventana y sueldan una carcajada macabra ?
Supongo que así es como te los vente la "izqueirda".
Quizás votan en contra de las normas que ellos no perciben que "benefician a los españoles".
0
K
7
#4
carloscmira
Menos mal que hay dirigentes que se preocupan por esta gente y toman medidas
meneame.net/go?id=4153423
1
K
22
#5
carloscmira
#4
quise poner el enlace a meneame pero va directamente a La Razón, no sé cómo cambiarlo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
