Los desahucios se ceban con las madres solteras con hijos tras la caída del escudo social: "Avergüenza que esto ocurra"

Este miércoles una madre con cuatro hijos ha sido desahuciada en Villaverde y otra con dos niñas ha pasado por lo mismo en el distrito de Tetuán.

#1 z1018
El escudo social no lo tiene que pagar un particular o una empresa.
Luego habrá que estudiar caso por caso para conocer el motivo por el cual alguien no puede pagar el alquiler.
Lo de todos los desahuciados buenos y todos los caseros malos no es buen plan.
elTieso #2 elTieso
¿Quién votó a favor de no prorrogarlo? Pues eso.
Quel #3 Quel
#2 Y esos que votaron a favor de no prorrogarlo ¿ Porque lo hicieron ? ... Pues eso.
#6 Piscardo_Morao
#3 Porque siempre votan en contra de todo lo que propone el gobierno aunque beneficie a los españoles.
Quel #7 Quel
#6 ¿ Porque ? ... ¿ Porque son personas malvadas que se sientan en su sillón de piel de animal extinto, acariciando un gato mientras un relámpago ilumina la ventana y sueldan una carcajada macabra ?

Supongo que así es como te los vente la "izqueirda".

Quizás votan en contra de las normas que ellos no perciben que "benefician a los españoles".
carloscmira #4 carloscmira
Menos mal que hay dirigentes que se preocupan por esta gente y toman medidas meneame.net/go?id=4153423
carloscmira #5 carloscmira
#4 quise poner el enlace a meneame pero va directamente a La Razón, no sé cómo cambiarlo.
