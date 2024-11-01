·
4
meneos
10
clics
Los desahucios caen un 11,6% en el segundo trimestre pero las ejecuciones hipotecarias se disparan un 75,8%
Más hipotecas que se quiebran y más familias atrapadas en el laberinto de la deuda.
etiquetas
hipotecas
desahucios
actualidad
2 comentarios
#1
Icelandpeople
El alquiler, una vez más, con los precios en máximos, vacía las cuentas de miles de familias hasta incurrir en impagos que provocan la mayoría de los desahucios en España. En concreto, en el segundo trimestre del año, los lanzamientos o desahucios derivados del impago del alquiler representaron más de tres cuartas parte del total (76,1%),
#2
Tailgunner
ooooh no se podía saber: gente comprando pisos de 250K a más de 500K con sueldos más que discretos y los bancos, una vez más, dando hipotecas del 80%. Si la cuestión no era saber que iba a pasar, la cuestión era cuándo.. y mira que ha aguantado esto, que ya se hablaba hace años que para el 2024 empezarían los impagos hipotecarios, casi 2 años más tarde, casi aciertan... pero eso pasa por comprar la gente casas a precios desorbitados. Si no hubiese comprado nadie, teníamos los pisos a 200K. Compráis todos a esos precios? pues ahora os los coméis con patatas, por imbéciles. y lo mismo va a pasar con los coches: todos comprando coches (de mierda) a 40K cuando no valen ni 20K? pues ya os los comeréis con patatas junto con el pisito...
