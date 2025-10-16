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¿Desafío a Estados Unidos? BHP aceptó el yuan chino para transacciones de hierro

¿Desafío a Estados Unidos? BHP aceptó el yuan chino para transacciones de hierro

Una reciente negociación en el mercado global del mineral de hierro ha encendido las alarmas en los círculos financieros y mineros de Estados Unidos. BHP, uno de los gigantes mineros más importantes del mundo ha acordado con la estatal china China Mineral Resources Group (CMRG) aceptar el yuan como moneda de pago para un porcentaje de sus futuras ventas de mineral. Este movimiento es un avance significativo en la estrategia de China para internacionalizar su moneda y reducir la hegemonía histórica del dólar estadounidense

| etiquetas: bhp , hierro , china , yuan
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Como afirmó Bessent a CNBC: "Vamos a establecer precios mínimos y compras a futuro para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder y lo vamos a hacer en una variedad de industrias". Esta intervención estatal busca nivelar el campo de juego y contrarrestar el impacto del poder centralizado de compra de China en los mercados de commodities.

Libre mercado el que tengo aquí colgado xD
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Heni #10 Heni
#1 Me recuerda al precio mínimo que estableciera la UE para la compra de gas y petróleo ruso, que nadie le hizo caso, ni la propia UE

Creo que a nuestros políticos occidentales se les olvida el pequeño, pequeñísimo detalles, que son los otros los que tienen materias primas y que las van a vender al precio que ellos quieran o no las venden

Por estos lares estamos gobernado por anormales que sólo buscan el titutar
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Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96 *
A ver si envíamos a tomar por culo el dólar ya, yo intento desconectarme de todo lo estadounidense. No es fácil.

Aún tengo Visa, uso MS-Office por licencia de la uni, Netflix (mea culpa) y más cosas que ni sabré. Pero en breve me voy desconectando :foreveralone:

Agradezco cualquier consejo adicional, porque seguro tengo mierdas de USA sin saberlas (y no vale IA pq uso DeepSeek :coletas:).

PD+: Eso sí, cuándo el dólar se hunda los proletarios occidentales (que recibimos rentas del trabajo nominales) nos vamos a la mierda, pq el euro va detrás como un conejito sumiso.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Alternativas a Visa no sé, para Office tienes Open Office o Libre Office, y para Netfix, qBittorrent con un plug-in de búsqueda te ofrece el mejor catálogo a un precio imbatible.
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vicvic #5 vicvic
#3

- libre office no se integra con la nube y tiene una carencia de funciones importante, que te valga o no como usuario particular es otra historia. Yo estoy encantado con mi suscripción con one drive.
- Si buscas contenido legal torrent no es ningún sustituto. Entiendo que alguien diga : no me gusta la basura de Hollywood y no la consuma, pero si la quieres consumir sin pagar, me parece un poco hipócrita.

Para algunos servicios uso proveedores europeos como puede ser Proton, pero porque este Trump en el poder, que esto tiene fecha de caducidad, no voy a dejar de usar los servicios que me interesen.
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andando #7 andando
#5 algunos hipócritas como yo vemos cine y series en la web hdfull
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frankiegth #11 frankiegth *
#5. Algunas personas tienen principios. Me consta que una inmensa mayoría tiene solo "intereses". Usa lo que quieras, pero no prediques porque no das buen ejemplo de nada.
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Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
#3 Lo sé, pero curro con más gente, es compatible y es gratis en la UV :foreveralone:
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andando #6 andando
#2 yo lo que peor veo es prescindir de la cuenta de google
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carakola #4 carakola
Es noticia de 2025 #0
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Gry #9 Gry
#4 Esta se publició ayer: www.scmp.com/economy/china-economy/article/3351333/will-chinas-deal-au

Busqué fuentes en español, no me fijé en la fecha. :-S
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menéame