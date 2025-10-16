¿Desafío a Estados Unidos? BHP aceptó el yuan chino para transacciones de hierro

Una reciente negociación en el mercado global del mineral de hierro ha encendido las alarmas en los círculos financieros y mineros de Estados Unidos. BHP, uno de los gigantes mineros más importantes del mundo ha acordado con la estatal china China Mineral Resources Group (CMRG) aceptar el yuan como moneda de pago para un porcentaje de sus futuras ventas de mineral. Este movimiento es un avance significativo en la estrategia de China para internacionalizar su moneda y reducir la hegemonía histórica del dólar estadounidense
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Libre mercado el que tengo aquí colgado
Creo que a nuestros políticos occidentales se les olvida el pequeño, pequeñísimo detalles, que son los otros los que tienen materias primas y que las van a vender al precio que ellos quieran o no las venden
Por estos lares estamos gobernado por anormales que sólo buscan el titutar
Aún tengo Visa, uso MS-Office por licencia de la uni, Netflix (mea culpa) y más cosas que ni sabré. Pero en breve me voy desconectando
Agradezco cualquier consejo adicional, porque seguro tengo mierdas de USA sin saberlas (y no vale IA pq uso DeepSeek ).
PD+: Eso sí, cuándo el dólar se hunda los proletarios occidentales (que recibimos rentas del trabajo nominales) nos vamos a la mierda, pq el euro va detrás como un conejito sumiso.
- libre office no se integra con la nube y tiene una carencia de funciones importante, que te valga o no como usuario particular es otra historia. Yo estoy encantado con mi suscripción con one drive.
- Si buscas contenido legal torrent no es ningún sustituto. Entiendo que alguien diga : no me gusta la basura de Hollywood y no la consuma, pero si la quieres consumir sin pagar, me parece un poco hipócrita.
Para algunos servicios uso proveedores europeos como puede ser Proton, pero porque este Trump en el poder, que esto tiene fecha de caducidad, no voy a dejar de usar los servicios que me interesen.
Busqué fuentes en español, no me fijé en la fecha.