¿Desafío a Estados Unidos? BHP aceptó el yuan chino para transacciones de hierro

Una reciente negociación en el mercado global del mineral de hierro ha encendido las alarmas en los círculos financieros y mineros de Estados Unidos. BHP, uno de los gigantes mineros más importantes del mundo ha acordado con la estatal china China Mineral Resources Group (CMRG) aceptar el yuan como moneda de pago para un porcentaje de sus futuras ventas de mineral. Este movimiento es un avance significativo en la estrategia de China para internacionalizar su moneda y reducir la hegemonía histórica del dólar estadounidense