Desaconsejan a los turistas alemanes viajar a Canarias: estas son las razones

Solo durante los seis primeros meses de 2025, el Archipiélago recibió 7,8 millones de turistas, un volumen que, a juicio del diario, estaría agravando problemas estructurales como la congestión viaria, la saturación de los servicios públicos y el encarecimiento del acceso a la vivienda para la población residente.
| etiquetas: turismo , españa , canarias , alemania
Luego veo lo que votamos aqui y digo la tan manida frase... aqui estamos, disfrutando de lo votado.
Repito, disfrutando de lo que mi gente ha votado. Y del espíritu crítico del que carecemos.
Entonces si ocurre en muchos sitios lo mismo, nos queréis hacer creer que es lo votado mientras es lo que se ha montado en muchas partes
En algún post algo habré puesto. En las capitales tenemos exactamente la misma problemática que las mayorías de las ciudades europeas.
En las zonas turísticas, que NO ES LO MISMO, tenemos mas o menos el mismo problema que tienen actualmente Baleares (sobre todo Ibiza)
