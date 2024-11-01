edición general
Desaconsejan a los turistas alemanes viajar a Canarias: estas son las razones

Solo durante los seis primeros meses de 2025, el Archipiélago recibió 7,8 millones de turistas, un volumen que, a juicio del diario, estaría agravando problemas estructurales como la congestión viaria, la saturación de los servicios públicos y el encarecimiento del acceso a la vivienda para la población residente.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si gobernase alguien que pusiera España primero esto lo haría el gobierno porque ya los trabajadores en Canarias no encuentran casas, se las quedan guiris y quien va a darles servicio si no hay trabajadores? La economía en riesgo porque los fondos de inversion, expats, guiris, rentistas que no producen nada primero que quien vive y trabaja aquí
Elrosquasard #5 Elrosquasard
#1 Y cuando se vayan quedando sin trabajadores, cuando vayan empeorando los servicios, cuando Canarias empiece a dejar de ser un destino turístico apetecible y perdamos absolutamente todos se preguntarán... ¿que ha pasado?

Luego veo lo que votamos aqui y digo la tan manida frase... aqui estamos, disfrutando de lo votado.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 No veo diferencia entre los grandes partidos al respecto, que el PSOE no hace mucho y el PP menos y vox es el peor... que..
Elrosquasard #7 Elrosquasard
#6 Es que la alternancia de PP-PSOE junto a CC es lo que ha dejado a Canarias a los pies del turismo. Y VOX lamentablemente está ganando adeptos aqui cada día por la nefasta gestión que se hace aqui de la inmigración. Evidentemente el relato que han ganado en los medios y en las redes sociales es que el mal del pobre son los inmigrantes pobres.

Repito, disfrutando de lo que mi gente ha votado. Y del espíritu crítico del que carecemos.
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue *
#7 He leído gente en Paris quejándose de lo mismo, en Portugal dicen lo mismo www.meneame.net/m/Artículos/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies

Entonces si ocurre en muchos sitios lo mismo, nos queréis hacer creer que es lo votado mientras es lo que se ha montado en muchas partes
Elrosquasard #9 Elrosquasard
#8 No es lo mismo exactamente de lo que estoy hablando yo. De hecho lo que se vive en las zonas turísticas es algo distinto de lo que se vive en la Capitales, tanto Santa Cruz como Las Palmas de Gran Canaria.

En algún post algo habré puesto. En las capitales tenemos exactamente la misma problemática que las mayorías de las ciudades europeas.

En las zonas turísticas, que NO ES LO MISMO, tenemos mas o menos el mismo problema que tienen actualmente Baleares (sobre todo Ibiza)

PP-PSOE-CC siempre…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#9 No es que sea el mismo problema en la mayoría de capitales europeas, por no hablar de que comparar canarias con capitales europeas es absurdo ya que no hay ni una décima parte de poblacion, pero los datos dicen otra cosa  media
Elrosquasard #11 Elrosquasard
#10 Podemos no tener la misma cantidad de población, pero el problema de las ciudades de casi toda europa es el mismo y es la pura especulación. Tampoco tendremos construidas las mismas cantidades de viviendas que las capitales europeas. Pero estoy seguro de que en portentajes cantidad de población-cantidad de viviendas en venta-cantidad de viviendas en alquiler-cantidad de viviendas dedicadas al alquiler turístico estaremos mas o menos parejos.
toshiro #3 toshiro
Personalmente pienso que todo el conjunto de las canarias debería tener un estatus especial parecido a parque natural, zonas de turismo muy específicas y bien vigiladas y restricción de compra de vivienda. Garantizar que los canarios tengan vivienda debería ser básico, vamos. Que todos los soplapollas de europa quieren irse a vivir a las canarias a tocarse el pandero.
Imag0 #12 Imag0
Aconsejan a los alemanes no viajar a canarias porque está a reventar de alemanes.
cabobronson #4 cabobronson
Seguro que se refieren a Canarias? No será Baleares? Ah, no, que esa es suya
Chinchorro #2 Chinchorro
Tranquilo que va a venir Vox y va a poner a los españoles primero.
