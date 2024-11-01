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Los dermatólogos de la patronal aconsejan proteger la piel del sol renunciando a las vacaciones de verano

Los dermatólogos de la patronal aconsejan proteger la piel del sol renunciando a las vacaciones de verano

Como cada año por estas fechas, los dermatólogos de la patronal presentan su campaña de concienciación para que, coincidiendo con la llegada del buen tiempo, la ciudadanía sea consiente de los riesgos que conlleva la exposición solar y evite irse de vacaciones en verano. «La mejor crema solar es la oficina», recuerda Quim Puig Hidalgo, médico y empresario, que insiste en que el tiempo de ocio al aire libre puede implicar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, manchas y aumenta el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

| etiquetas: dermatologos , patronal , acoosejan , renunciar , vacaciones , verano
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2 comentarios
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Nube_Gris #1 Nube_Gris *
Esto es una soberana tontería. El auténtico avance de la sociedad capitalista se producirá cuando sinteticen una pastilla para que con media hora de sueño al día tengamos suficiente. De esa forma podremos trabajar de día y también de noche para poder pagar una trastero en el que guardar nuestras pertenencias.
Si comemos en el trabajo y dormimos en el metro o en el autobús cuando volvemos al trastero no necesitaremos ni cama siquiera.
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#2 fremen11
Seguro que ellos curran en verano.....
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menéame