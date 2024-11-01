edición general
5 meneos
25 clics
La deriva autoritaria del bloque atlántico

La deriva autoritaria del bloque atlántico

La política occidental, y la estadounidense especialmente, ha mostrado reiteradamente cómo la apariencia democrática puede coexistir con la concentración de poder en manos de una oligarquía que no necesita elecciones para imponer su agenda. Trump funciona como un dispositivo mediático, un catalizador de polarización, mientras la verdadera estrategia histórica, la real, la profunda, la definen los conglomerados financieros, tecnológicos y militares, que desde hace décadas moldean la política exterior e interior de Estados Unidos.

| etiquetas: europa , trump , ue , eeuu , otan , nazismo , ice
4 1 2 K 31 actualidad
16 comentarios
4 1 2 K 31 actualidad
#6 Dav3n
#5 Taiwan es China, hasta para EEUU.

En realidad quien sobra en Taiwan es EEUU, peor aún, las armas de EEUU.

Es más, no hay ningún otro país al nivel de EEUU por más que queráis meter a Rusia y a China en la película.
2 K 42
Mountains #7 Mountains *
#6 Estados Unidos mantiene una amplia red de bases militares en todo el mundo, con presencia en 51 países distintos, según datos del Departamento de Defensa. La red incluye al menos 128 bases permanentes, aunque fuentes como el profesor David Vine de la American University estiman que podrían ser más de 800, debido a la falta de transparencia del Pentágono sobre todas sus instalaciones.

China cuantas tiene?
0 K 19
#14 Mutiko30
#7 Creo que a alguien del nepal o a una de las minorías islámicas de china, se la suda las bases que tenga en el extranjero, o la deriva autoritaria solo afecta al extranjero. Y , por cierto, EEUU lleva siglos creando esa estructura militar. En cambio china apenas unas décadas, ya veremos a donde llega. Por ahora ya se ha construido islas artificiales en aguas que no son de su soberanía.
0 K 7
suppiluliuma #15 suppiluliuma *
#7 Absolutamente, de acuerdo, alter kamerad. No sé por qué hay gente que cree en la propaganda de la Conspiración Judía Internacional que califica al Reich de agresivo, ¡cuando no tiene bases militares en el extranjero! :troll:
1 K 6
#8 Mutiko30
#6 Taiwán no es china para los Taiwaneses y Rusia esta machacando a un país cercano además de haber machacado también a todos sus vecinos. Se que a algunos los muertos por "rojo" ( que putin de rojo tiene los lunares de las pelotas, por que nada mas) son menos muertos.
Y por si acaso, no has comentado nada de las minorias islamicas en china, ni de nepal, etc..
1 K 14
Alakrán_ #12 Alakrán_
#5 O sus pretensiones con la línea de los 9 puntos donde se folla porque quiere la soberanía de prácticamente todos los países ribereños de Mar del Sur de China.
2 K 25
Mountains #1 Mountains
Deberia ser la deriva autoritaria de EEUU..

Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia: “Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”

www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue
0 K 19
#2 Mutiko30
La deriva autoritaria.. mundial sera no? por que Rusia, China, Estados Unidos.. los matones estan lanzados.
1 K 15
Mountains #3 Mountains
#2 ¿China?
0 K 19
#5 Mutiko30
#3 Hombre, Pregunta a Twain. Sin olvidarnos de Nepal, etc.. China no es tan agresivo esteticamente, pero tienen sus "cositas" , sin tener en cuenta el carnet ciudadano, generar deuda impagable a sabiendas y quedarse con los recursos, esquilmar los océanos, etc..
Obviamente no etas al nivel de Rusia y Estados unidos, al menos para los que vivimos fuera de sus fronteras o distantes, pero tiene potencial para hacer lo que quiera y lo hace.
1 K 14
#16 Pájaroloco
#5 Nepal no, Tibet
0 K 7
Alakrán_ #10 Alakrán_
#3 ¿No te han contado que China es una dictadura?
1 K 18
Alakrán_ #9 Alakrán_
#2 Efectivamente, mete a toda la UE por sus cojones morenos, además un medio que no habla de la dictadura china, o del eterno "presidente" ruso Putin y sus políticas "democráticas" en Rusia.
0 K 11
#11 Mutiko30
#9 Es cinismo puro, incluso para los que compartimos el punto de que EEUU se ha convertido en una dictadura de facto... y que esta aplicando la violencia que ejercía en el exterior, ahora , en su propia casa.
0 K 7
Alakrán_ #13 Alakrán_
#11 EEUU sigue siendo una democracia con una deriva preocupante. La gente asume que las democracias no pueden ser tremendas hijas de puta, y se equivocan.
0 K 11
Findeton #4 Findeton
China y Rusia... supongo que esos son grandes democracias de toda la vida para el autor del artículo.
2 K -6

menéame