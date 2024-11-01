La deriva autoritaria del bloque atlántico

La política occidental, y la estadounidense especialmente, ha mostrado reiteradamente cómo la apariencia democrática puede coexistir con la concentración de poder en manos de una oligarquía que no necesita elecciones para imponer su agenda. Trump funciona como un dispositivo mediático, un catalizador de polarización, mientras la verdadera estrategia histórica, la real, la profunda, la definen los conglomerados financieros, tecnológicos y militares, que desde hace décadas moldean la política exterior e interior de Estados Unidos.