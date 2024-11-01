La derecha latinoamericana: vende a tus hijos [en]

Entre 1998 y 2014, la izquierda ganó 32 elecciones en 13 países diferentes, desde Hugo Chávez en Venezuela hasta Dilma Rousseff en Brasil. A finales de 2011, en el apogeo de la Marea Rosa, alrededor de tres quintas partes de la población de la región vivía en países gobernados por la izquierda elegida democráticamente. En ningún otro lugar del mundo se vivió algo parecido. Esto por sí solo significa que el auge de la derecha latinoamericana es, ante todo, un impulso para revertir las consecuencias del largo dominio electoral de la izquierda.