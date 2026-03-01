Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Instalar contenedores automatizados de ropa usada que evaluarán la calidad de los artículos depositados y recompensarán a quienes donen prendas reutilizables y reciclables. Este es el objetivo de un proyecto europeo en el que participan cuatro socios españoles y que cuenta con la financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea (UE).
| etiquetas: ue , reciclaje , textil
Ya me parece raro que una máquina pueda fácilmente ver eso. Y ya si hay dinero de por medio, ni te explico.
¡Ah! Vale, financiación del Horizon Europe. Así sí se entiende lo que está pasando.