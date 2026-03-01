edición general
Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Instalar contenedores automatizados de ropa usada que evaluarán la calidad de los artículos depositados y recompensarán a quienes donen prendas reutilizables y reciclables. Este es el objetivo de un proyecto europeo en el que participan cuatro socios españoles y que cuenta con la financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea (UE).

DrEvil #1 DrEvil
"contenedores automatizados de ropa usada que evaluarán la calidad de los artículos depositados" ?
Ya me parece raro que una máquina pueda fácilmente ver eso. Y ya si hay dinero de por medio, ni te explico.

¡Ah! Vale, financiación del Horizon Europe. Así sí se entiende lo que está pasando.
ed25519 #3 ed25519
estas sugiriendo que los projectos europeos son un agujero negro de quemar pasta hasta aki y el infinito? :-P
Postmeteo #2 Postmeteo
Picaresca nacional en 3...2...1...
