Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Instalar contenedores automatizados de ropa usada que evaluarán la calidad de los artículos depositados y recompensarán a quienes donen prendas reutilizables y reciclables. Este es el objetivo de un proyecto europeo en el que participan cuatro socios españoles y que cuenta con la financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea (UE).