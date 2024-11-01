Deporte, sudor y alopecia: así afecta el ejercicio a la caída del cabello (para bien y para mal)

En la búsqueda del cuerpo ideal para el verano, muchos hombres descuidan el cuidado capilar, cuando en realidad el cabello es un reflejo del estado de salud general. Es fundamental adoptar un enfoque integral. Esta época del año supone un reto adicional para el pelo. Los cambios hormonales provocados por la mayor exposición a la luz solar suelen producir una caída temporal. La variación de la melatonina y otras hormonas influenciadas por el sol pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello.