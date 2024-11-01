edición general
4 meneos
7 clics
El Departamento de Justicia investiga una protesta contra un pastor y dirigente local del ICE en Minnesota

El Departamento de Justicia investiga una protesta contra un pastor y dirigente local del ICE en Minnesota

La acción ha tenido lugar después de que los manifestantes descubrieran que el director interino de la oficina local de ICE en St. Paul, David Easterwood, ejercía como pastor en una iglesia de la pequeña de las ciudades gemelas de Minnesota. "Este hombre es un lobo con piel de oveja, haciéndose pasar por pastor", ha denunciado la abogada, activista y reverenda local Nekima Levy Armstrong, en declaraciones recogidas por el diario 'Minnesota Star Tribune'.

| etiquetas: trump , ice , pastor , protesta , iglesia
3 1 0 K 50 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Los domingos habla de la hermandad de los seres humanos, de la caridad, de ayudar al prójimo. El resto de la semana los apalea, los detiene y los prepara para ser deportados.

:palm: ¬¬
3 K 63
comadrejo #3 comadrejo
#1 Y seguro que habla a diario de lo más importante para la empresa del más allá, las contribuciones económicas. :troll:
2 K 45
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Dios así lo quiere ¿Quién eres tú para inmiscuirte en los designidos del Todopoderoso, comparado con este buen hombre que habla con él a diario?
2 K 49

menéame