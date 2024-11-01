El Departamento de Justicia investiga una protesta contra un pastor y dirigente local del ICE en Minnesota

La acción ha tenido lugar después de que los manifestantes descubrieran que el director interino de la oficina local de ICE en St. Paul, David Easterwood, ejercía como pastor en una iglesia de la pequeña de las ciudades gemelas de Minnesota. "Este hombre es un lobo con piel de oveja, haciéndose pasar por pastor", ha denunciado la abogada, activista y reverenda local Nekima Levy Armstrong, en declaraciones recogidas por el diario 'Minnesota Star Tribune'.