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El Departamento de Justicia (de EEUU) arresta a un soldado que ganó 400.000 dólares apostando por la destitución de Maduro [EN]

El Departamento de Justicia (de EEUU) arresta a un soldado que ganó 400.000 dólares apostando por la destitución de Maduro [EN]

Según las fuentes , los investigadores federales creen que el comando apostó más de 33.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket apenas unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara la captura de Maduro en enero. Según Polymarket, un inversor que abrió una cuenta en diciembre de 2025 apostó 33.933 dólares en cuatro predicciones relacionadas con la invasión estadounidense de Venezuela y la captura de Maduro. La mayor apuesta, de 32.537 dólares, le reportó una ganancia del 1242%, equivalente a 404.222 dólares

| etiquetas: polymarket , eeuu , venezuela
5 1 0 K 78 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 78 actualidad
Heni #2 Heni
Creo que los rivales de EEUU tienen que empezar a echar un ojo a Polymarket para adelantarse a sus acciones
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#1 Albarkas
La avaricia no tiene límites
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rogerius #4 rogerius
#1 Pero a Trump no lo detienen y seguro que ya lleva ganados como mínimo varios centenares de veces lo que este soldado con movidas similares.
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reithor #3 reithor
¿Y no era el soldado Barron?
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menéame