publicadas
en cola
22
55 clics
55
clics
Denuncias falsas: el último tabú
Tres escoltas tuvieron que proteger la presentación del libro de Juan Soto Ivars Esto no existe sobre denuncias falsas ante el peligro de un ataque
denuncias falsas
tabú
esto no existe
18
4
0
K
208
cultura
18 comentarios
18
4
0
K
208
cultura
#2
pedrario
Teniendo en cuenta que las primeras personas afectadas por las denuncias falsas son las víctimas de verdad, que reciben mala propaganda, que tienen que soportar mayor dilación judicial, que pueden ver sus ayudas mermadas....Resulta racionalmente incomprensible que no sean las feministas las primeras en luchas contra ellas.
Luego estudias un poco la realidad y te das cuenta de que el interés real no es apoyar a víctimas, sino los chiringos, y cuadran muchas cosas. El relato por encima del dato.
9
K
98
#3
angelitoMagno
#2
Las primeras personas afectadas por las denuncias falsas son los denunciados en falso
6
K
87
#4
pedrario
#3
Te acepto la matización y mejoro mi relato a "entre las primeras afectadas".
5
K
73
#10
Battlestar
#2
Es exactamente lo que siempre he creído (el primer párrafo) Los que dicen defender y apoyar a las victimas deberían ser los primeros en afrontar y luchar contra esa lacra que lo único que hace es reducir los recursos para aquellos que de verdad lo necesitan.
1
K
22
#8
ur_quan_master
Existen las denuncias falsas y existe el machismo estructural.
Curiosamente los negacionistas de lo segundo suelen magnificar la existencia de negacionistas de lo primero.
4
K
44
#9
SegarroAmego
#8
las dos cosas pueden coexistir y de hecho coexisten. Negar una u otra es ser un sectario sin cerebro
3
K
27
#11
machismocriminal
#8
¿Cómo definirías "machismo estructural"?
¿Está presente en el estado español? En las leyes que afectan a diario a un ciudadano cualquiera.
0
K
6
#14
ur_quan_master
#11
¿ Está presente a nivel social?¿ Y a nivel mundial?
Pues eso: estructural.
CC
#12
0
K
11
#15
machismocriminal
#14
Pero presente, ¿el qué? No respondes a mis preguntas.
¿Te refieres a que haya 1 persona machista en la sociedad?¿Eso es estructural?¿Llega al Estado?
¿Hay hembrismo estructural entonces porque haya personas hembristas? Y más por haber leyes hembristas.
0
K
6
#16
ur_quan_master
#15
suélteme el brazo, señOr.
0
K
11
#18
machismocriminal
*
#16
Que equivocado anda.
Pero ya veo que no puede responder las preguntas, dice que algo existe pero no puede definirlo.
Será que no existe y por eso la gente hace lo que te adolece.
0
K
6
#12
Roerich
#8
¿estructural? Suena a adjetivo ideológico más que a descripción de la realidad.
1
K
15
#13
Torrezzno
#12
es que lo es. Algo que no se puede definir ni explicar de forma materialista no es mas que una mera idea
1
K
26
#1
CharlesBrowson
La cosa esta mas calentita de lo que nos podemos pensar, cuidadito
2
K
31
#6
oscarcr80
Hola?
Es la seccion femenina en MNM?
Alguien en casa?
1
K
20
#17
Marisadoro
Menuda campaña publicitaria navideña.
0
K
16
#7
DrEvil
Encuentro muy educativo escuchar razonar a las personas que están en contra de que se hable de esto.
Mis queridos Dunning y Kruger tienen que estar dando saltos de alegría, o gritos de congoja, no lo sé.
Los votos negativos que sin duda va a tener esta noticia serán una lista interesante a observar también.
En fin, a ver si al final esto existe...
1
K
15
#5
SegarroAmego
Que mal le sienta a cierto gentuzo hdp que se sepa la verdad sobre ciertos temas. Prefieren seguir viviendo en su mundo de la piruleta
1
K
13
