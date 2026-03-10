Denuncias falsas | Indemnizarán con 200.000 euros a un hombre denunciado por violencia de género y absuelto que pasó más de una década separado de su hija en Murcia

La madre se trasladó de Madrid a Murcia y se prohibió al padre comunicarse con los 3 hijos: luego los niños acabaron en un centro de menores ante "la imposibilidad" de la mujer de hacerse cargo. El hombre fue absuelto pero la hija pequeña fue situada en acogimiento preadoptivo. El hombre recurrió y llegó al TEDH que le dio la razón.El padre demandó a la Consejería de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia de Murcia. El TSJ considera acreditado el daño moral derivado de la separación familiar, más de una década, y fija una indemnización de 200.000 €
Tendrian que pagar con su patrimonio quienes han llevado a este punto pero, como todos sabemos, el dinero publico no es de nadie y no pasa nada.
Y la madre... La madre ... Ufff la madre ...
La justicia y las leyes españolas han destrozado la vida a tre niños, a un padre, y a la familia y amigos del padre, con la justificación de la (presuntamente denuncia instrumental) madre...
El día que echemos la vista atrás y miremos lo que se está haciendo en temas de género y familia, vamos a flipar mucho... Y hay mucha gente que debería pagar muy caro su colaboración, justificación y decisiones de mierda...
Vayamos haciendo una lista de esas personas para cuando regrese la cordura, poder hacer justicia...
Enorme daño se está haciendo con las políticas y leyes surgidos del discurso manipulado de la, mal llamada en España, violencia de género.