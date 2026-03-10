Denuncias falsas | Indemnizarán con 200.000 euros a un hombre denunciado por violencia de género y absuelto que pasó más de una década separado de su hija en Murcia

La madre se trasladó de Madrid a Murcia y se prohibió al padre comunicarse con los 3 hijos: luego los niños acabaron en un centro de menores ante "la imposibilidad" de la mujer de hacerse cargo. El hombre fue absuelto pero la hija pequeña fue situada en acogimiento preadoptivo. El hombre recurrió y llegó al TEDH que le dio la razón.El padre demandó a la Consejería de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia de Murcia. El TSJ considera acreditado el daño moral derivado de la separación familiar, más de una década, y fija una indemnización de 200.000 €