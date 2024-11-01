Denuncian que “solo dos personas” atendían el 112 de Córdoba durante las borrascas Leonardo y Marta

Las borrascas Leonardo y Marta han golpeado fuerte en Andalucía y la provincia de Córdoba no se ha librado de las lluvias intensas. Sin embargo, con un nivel 2 en el Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones y avisos amarillos y naranjas en la provincia de Córdoba, la situación en la sala del 112 de la provincia está siendo dura. “Todo este trabajo se está realizando por solo dos personas en la sala: un coordinador y un gestor”, denuncia el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba.