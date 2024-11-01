Denuncian que “solo dos personas” atendían el 112 de Córdoba durante las borrascas Leonardo y Marta

Las borrascas Leonardo y Marta han golpeado fuerte en Andalucía y la provincia de Córdoba no se ha librado de las lluvias intensas. Sin embargo, con un nivel 2 en el Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones y avisos amarillos y naranjas en la provincia de Córdoba, la situación en la sala del 112 de la provincia está siendo dura. “Todo este trabajo se está realizando por solo dos personas en la sala: un coordinador y un gestor”, denuncia el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba.
Si quieres puedes protestarles a ellos mismos. No te digo de irte a la competencia porque no existe, es un sistema estatal y está diseñado para que no la haya.
Pero vamos, que la solución es siempre la misma. Darle al estado más dinero. Que tengan más poder, más competencias, más áreas de influencia, más socialismo en definitiva.
Durante la próxima borrasca serán todavia mas eficientes y dejarán el contestador automático.
Que algunos os pensáis que si hay una empresa de por medio, entonces ya es automáticamente capitalismo de libre mercado, y no, tendríais que hacer algún curso introductorio a la política o economía.
No suele ser tampoco sencillo aumentar el personal de un momento para otro, ni siquiera de un día para otro, a riesgo de dejar otra horas sin… » ver todo el comentario