Denuncian que “solo dos personas” atendían el 112 de Córdoba durante las borrascas Leonardo y Marta

Las borrascas Leonardo y Marta han golpeado fuerte en Andalucía y la provincia de Córdoba no se ha librado de las lluvias intensas. Sin embargo, con un nivel 2 en el Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones y avisos amarillos y naranjas en la provincia de Córdoba, la situación en la sala del 112 de la provincia está siendo dura. “Todo este trabajo se está realizando por solo dos personas en la sala: un coordinador y un gestor”, denuncia el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba.

wildseven23 #1 wildseven23
Que al PP le importa tres huevos sus compatriotas ya es de todos sabido.
sotillo #2 sotillo
#1 No ha muerto nadie y ahorran, que buenos gestores
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#6 cobrar impuestos no es socialismo... lo hacen todos, directa o indirectamente.
BenitoCameIa #11 BenitoCameIa
#10 Respirar no es humano, lo hacen todos, directa o indirectamente
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#11 terroristas sin duda.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Una para leonardo y otre para marta. Está bien no? xD
BenitoCameIa #3 BenitoCameIa
A ver como te lo explico... Es un servicio público. Ellos van a cobrar igual a fin de mes hagan o no el trabajo, y su puesto no corre peligro con independencia de lo malo que sea el servicio, porque su derecho a trabajar prima sobre el tuyo a ser atendido. Así pues, ¿qué incentivo hay para hacer el trabajo? Ninguno.

Si quieres puedes protestarles a ellos mismos. No te digo de irte a la competencia porque no existe, es un sistema estatal y está diseñado para que no la haya.

Pero vamos, que la solución es siempre la misma. Darle al estado más dinero. Que tengan más poder, más competencias, más áreas de influencia, más socialismo en definitiva.
Raziel_2 #4 Raziel_2
#3 A ver como te lo explico, es un servicio externalizado dependiente de una empresa privada.

Durante la próxima borrasca serán todavia mas eficientes y dejarán el contestador automático.
BenitoCameIa #6 BenitoCameIa
#4 si cobran de impuestos y no de clientes que voluntariamente eligen su servicio en un mercado libre, es socialismo, se llamen como se llamen, adopten la forma que adopten.

Que algunos os pensáis que si hay una empresa de por medio, entonces ya es automáticamente capitalismo de libre mercado, y no, tendríais que hacer algún curso introductorio a la política o economía.
#9 Tensk
#4 A ver cómo te lo explico, en un servicio como este es el que lo licita, en este caso la Junta o quien sea, quien establece cómo se tiene quedar el servicio, y la empresa privada por mucho que quiera hacer o dejar de hacer, tiene que cumplir con lo estipulado, bajo riesgo de posibles indemnizaciones si no cumple con los niveles de servicio acordados.

No suele ser tampoco sencillo aumentar el personal de un momento para otro, ni siquiera de un día para otro, a riesgo de dejar otra horas sin…   » ver todo el comentario
#5 Leon_Bocanegra
#3 No te has enterado de nada. Los trabajadores estaban haciendo su trabajo. El problema es que la Junta de Andalucía y la empresa privada que subcontrata este servicio esencial para la ciudadanía no vieron viable reforzar la sala.
BenitoCameIa #7 BenitoCameIa
#5 a ellos me refiero cuando hablo de los que "van a cobrar igual hagan o no su trabajo". O pensabas que me refería a los panchitos subcontratados por la subcontrata de la empresa subcontratada?
