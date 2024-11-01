edición general
Denuncian posibles irregularidades en el equipo de seguridad que acompaña a Vito Quiles

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (A.V.I.S.P.A.) ha interpuesto una denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional (UCSP) en la que alerta sobre posibles irregularidades en la prestación de servicios de seguridad privada por parte de personas que acompañan al comunicador Vito Quiles durante sus recientes actos en varios campus universitarios. (...) El texto detalla diversos hechos que podrían constituir infracciones tipificadas como graves o muy graves en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada

Gamer1983 #3 Gamer1983
Pero hay algo regular en lo que gira alrededor de este ser???
2 K 38
Eibi6 #5 Eibi6
#3 su flequillo
0 K 9
#1 EISev
La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (A.V.I.S.P.A.) se ha picado

Parece de EMT
1 K 25
pitercio #4 pitercio
Esto es de C.H.I.S.T.E.
1 K 25
#2 angar300
Todo Vito Quiles es irregular... él, y su entorno.
1 K 19

