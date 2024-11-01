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Denuncian al director de comunicación de Vox al ver "incompatibilidad" con su puesto en el Consejo de RTVA

Denuncian al director de comunicación de Vox al ver "incompatibilidad" con su puesto en el Consejo de RTVA

Adelante Andalucía critica que Álvaro Zancajo cobre 60.000 euros al año como miembro del servicio público sin “dedicar un minuto” a las labores del cargo.

| etiquetas: denuncian , director , comunicación , vox , incompatibilidad , rtva , álvaro zanc
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6 comentarios
11 3 0 K 83 actualidad
#1 MarkJay *
¿Pero no venían a cerrar las televisiones autonómicas?
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#2 fremen11
#1 Y a terminar con todos los chiringüitos.......
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#3 Sacapuntas
#1 #2 Y a endurecer las leyes de incompatibilidades... A no, eso tampoco.
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strike5000 #5 strike5000 *
#1 #2 Yo estoy a favor de cerrar las televisiones públicas, los chiringuitos y anular muchas ayudas y subvenciones, pero mientras sigan abiertos y con la gente llevándoselo calentito yo voy a poner el cazo como cualquier hijo de vecino. Vamos, como hacen otros de un sector político diferente que compaginan perfectamente defender a los trabajadores y denunciar su precariedad con hartarse de marisco, vestirse de Versace o mudarse a los barrios buenos y pijos de las ciudades.

Jesús dijo "hermanos", pero no "primos".
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#6 MarkJay *
#5 Vamos que no van a cerrar nada.


como hacen otros de un sector político diferente que compaginan perfectamente defender a los trabajadores y denunciar su precariedad con hartarse de marisco, vestirse de Versace o mudarse a los barrios buenos y pijos de las ciudades.

Se puede defender a los trabajadores y hacer esas cosas, no es contradictorio. Lo del voto de pobreza es cosas de los curas.

Decir que vas a cerrar las televisiones autonómicas y cuando tocas poder meterte a chupar de la teta, si es contradictorio.
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mariettica #4 mariettica
#1 eso solo es para que los bobos les voten, en realidad se han metido en politica para forrarse
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menéame